Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

Оккупанты во второй половине дня 7 июля нанесли ракетный удар по Запорожью. Зафиксировали попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

Предварительно враг запустил по городу ракету С-300. В результате попадания в объект произошло возгорание в одном из зданий.

На место прибыли соответствующие службы, специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов. Предварительно никто не пострадал.

"Сохраняйте информационную тишину, чтобы не корректировать рашистов. Враг воюет с мирными людьми в тылу, пока наши защитники выбивают оккупантов с нашей земли. Держимся! Вместе к победе!", — обратились в ОВА к горожанам.

Напомним, за предыдущие сутки, 6 июля, враг нанес удары по 11 населенным пунктам. Из-за российской агрессии один человек погиб. Накануне оккупанты совершили 76 обстрелов 14 городов и сел Запорожской области.

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