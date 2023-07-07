- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россия нанесла ракетный удар по Запорожью
Оккупанты во второй половине дня 7 июля нанесли ракетный удар по Запорожью. Зафиксировали попадание в объект инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.
Предварительно враг запустил по городу ракету С-300. В результате попадания в объект произошло возгорание в одном из зданий.
На место прибыли соответствующие службы, специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов. Предварительно никто не пострадал.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Сохраняйте информационную тишину, чтобы не корректировать рашистов. Враг воюет с мирными людьми в тылу, пока наши защитники выбивают оккупантов с нашей земли. Держимся! Вместе к победе!", — обратились в ОВА к горожанам.
Напомним, за предыдущие сутки, 6 июля, враг нанес удары по 11 населенным пунктам. Из-за российской агрессии один человек погиб. Накануне оккупанты совершили 76 обстрелов 14 городов и сел Запорожской области.
Источник фото: ua.depositphotos.com