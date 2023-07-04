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Россияне обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения и потерпевшие

Орехов каждый день обстреливает враг из разного вида вооружения. Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Орехов каждый день обстреливает враг из разного вида вооружения. Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 3 июля враг нанес удар по 16 населенным пунктам. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за сутки враг произвел 61 обстрел 16 населенных пунктов Запорожской области.

Так, авиацией оккупанты ударили по Орехову и Малой Токмачке, из БПЛА атаковали Каменское, из РСЗО били по Левадному и Новодаровке, 56 артиллерийских ударов пришлось по Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Новодаровке, Пятихаткам, Каменскому. Токмачке и других деревнях на линии огня.

За сутки поступило 64 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Также в Гуляйполе 51-летний мужчина оказался под обстрелом и получил ранения. Его уже доставили в медицинское учреждение.

Накануне оккупанты совершили 75 обстрелов 20 городов и сел Запорожской области. Трое жителей прифронтовых населенных пунктов получили ранения

Автор:
Светлана Манько