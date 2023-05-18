Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры Хмельницкой области

В ночь на 18 мая Российская Федерация в очередной раз пыталась нанести массированный ракетный удар по Украине. ПВО ликвидировало большинство целей, однако в Хмельницкой области зафиксировали попадание.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОГА.

"Сегодня утром, во время воздушной тревоги враг нанес удар по Хмельницкой области. Раздалась серия взрывов. Работали силы ПВО", — говорится в сообщении.

В то же время, зафиксировали попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Предварительно, в результате атаки пострадавших нет. Информация о разрушении устанавливается.

Накануне во время воздушной тревоги 13 мая оккупационные войска Российской Федерации нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в одной из общин вблизи Хмельницка. В результате атаки 21 человек пострадал.

До этого в предыдущий раз об атаке на Хмельницкую область сообщалось в феврале. Тогда в результате обстрела часть города осталась без электроснабжения.