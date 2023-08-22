Россияне атаковали дронами Семеновскую общину: частично разрушена мэрия, есть погибший (ФОТО)

Российские военные вечером 21 августа атаковали Семеновскую городскую общину Новгород-Северского района Черниговской области с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В частности, как сообщают областные прокуратура и управление полиции, с беспилотника было сброшено взрывное устройство на приграничное село Янжуловка, в результате чего погиб 27-летний местный житель.

Кроме того, в этот же день враг с применением дрона-камикадзе нанес удар по городу, частично разрушив административное здание. Судя по опубликованному правоохранителями фото, речь идет о здании мэрии. Подтвердил это и начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус. Также сообщается, что повреждения получили окружающие сооружения и частные дома.

Фото: ГУНП в Черниговской области

Фото: Черниговская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Новгород-Северской окружной прокуратуры начато расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, в том числе, соединенного с умышленным убийством (части 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса). Следователи Новгород-Северского райуправления полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.

В общей сложности, по словам Чауса, за предыдущие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты области четыре раза: зафиксировано было 39 взрывов. Применялись минометы, АГС и дроны-камикадзе.

Напомним также, что в июне в результате обстрела с российской стороны из ствольной артиллерии в Янжуловке погибла еще одна жительница по имени Наталья Пустовойт. Об обстрелах этого населенного пункта ранее неоднократно сообщалось еще в прошлом году, в частности, в мае прошлого года и в июне.