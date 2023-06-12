Россияне атаковали Орехов - один человек погиб

Оккупационные войска Российской Федерации 12 июня нанесли удар по Орехову Запорожской области. В результате атаки один человек погиб.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

Враг запустил три управляемые авиабомбы, они попали по территории города. Из-за обстрела также один человек получил ранения. Кроме того, в результате обстрела разрушены частные дома и коммуникации.

"К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летний раненый оперативно доставлен в медучреждение", — уточнили в ОВА.

Напомним, накануне российские захватчики продолжали бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. 74 обстрела совершил враг по 17 населенным пунктам области.

Ранее, в частности, два человека погибли в результате попадания российскими войсками в частный дом в Орехове.