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Россияне накрыли огнем Никополь — тридцать домов разрушены, три человека пострадали

Россияне накрыли огнем Никополь — тридцать домов разрушены, три человека пострадали

Армия Российской Федерации ночью, 18 сентября, открыла огонь из "Градов" и ствольной артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

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В результате российской агрессии три человека пострадали — 82 и 26-летние мужчины и 49-летняя женщина. Они получили обломочные ранения ног, их госпитализировали.

Фото 2 — Россияне накрыли огнем Никополь — тридцать домов разрушены, три человека пострадали
Фото 3 — Россияне накрыли огнем Никополь — тридцать домов разрушены, три человека пострадали
Фото 4 — Россияне накрыли огнем Никополь — тридцать домов разрушены, три человека пострадали
Фото 5 — Россияне накрыли огнем Никополь — тридцать домов разрушены, три человека пострадали
Фото 6 — Россияне накрыли огнем Никополь — тридцать домов разрушены, три человека пострадали
Фото 7 — Россияне накрыли огнем Никополь — тридцать домов разрушены, три человека пострадали
Фото 8 — Россияне накрыли огнем Никополь — тридцать домов разрушены, три человека пострадали

Из-за обстрелов на территории рынка возник пожар, к утру спасатели ликвидировали возгорание. Кроме того, за ночь оккупанты повредили здания райгосадминистрации, шиномонтаж, несколько магазинов, парикмахерскую и детский сад. Разрушения получили 25 многоэтажек, 5 частных жилых домов, 3 линии электропередач, газопровод и автомобили.

Из ствольной артиллерии ударили оккупанты ночью и по Марганецкой громаде Никопольского района, никто не пострадал.

Днем ранее, 17 сентября, в Днепропетровской области под огонь попали три громады - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз, выпустив по мирным городам и селам более 90 снарядов.

Никопольский район ежедневно попадает под вражеский огонь. 16 сентября от российских атак пострадали Слободской и Киевский районы города. В тот же день в Никополе прилетели более 40 российских снарядов.

Автор:
Вита Молодан