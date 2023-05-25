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Россияне обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области

обстрелы запорожской области
Россияне разрушают дома в Запорожской области. Фото: Запорожская областная государственная администрация

В течение суток 24 мая армия Российской Федерации нанесла 78 артиллерийских ударов и два из РСЗО по 16 населенным пунктам.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

В частности, под вражеский огонь попали Гуляйполе, Гуляйпольское, СтепногорскЗализничноеОльговскоеПлавни, Полтавка и другие прифронтовые села.

Фото 2 — Россияне обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области
Фото: Запорожская областная государственная администрация

Зафиксировано 24 сообщения о разрушении. Оккупанты повредили жилье и имущество местных жителей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото 3 — Россияне обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области
Фото: Запорожская областная государственная администрация

На линии фронта в области противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг совершил 96 обстрелов позиций украинских защитников. Россияне применяли танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию по всей линии столкновения.

За предыдущие сутки российские оккупанты совершили 102 обстрела Запорожской области. Захватчики нанесли три авиаудара, 92 артиллерийских удара и совершили семь атак из беспилотников по региону. А за день до этого нанесли 94 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области. Тогда было зафиксировано 18 разрушенных гражданских объектов.

Автор:
Вита Молодан