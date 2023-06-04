Россияне обстреляли предприятия в Херсонской области - один человек пострадал

Российские оккупационные войска в воскресенье, 4 июня, открыли огонь по населенным пунктам Херсонской области. Зафиксировано попадание в два предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Управляемыми авиабомбами оккупанты разрушили помещение сельскохозяйственного предприятия в Веселом.

В результате атаки 64-летняя женщина получила легкие ранения. Ей оказали медицинскую помощь.

Кроме того, захватчики ударили по Бериславу. Там оккупанты нанесли удар по заводу. Детали по поводу разрушений и жертв уточняются.

Накануне, в течение суток 2 июня россияне совершили 65 обстрелов Херсонщины, чем ранили пять человек, среди которых двое детей. Сутками ранее оккупанты 81 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Тогда из-за российской агрессии 16 человек получили ранения.