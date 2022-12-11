Россияне обстреляли спасателей, доставлявших гуманитарную помощь в Бахмут

Военные Российской Федерации в воскресенье, 11 декабря, обстреляли спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь людям, которые остаются в Бахмуте Донецкой области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших в результате вражеской атаки нет, но автомобиль спасателей теперь нуждается в ремонте. В результате артиллерийских обстрелов возникли трещины лобового стекла, выбитое заднее окно, иссеченный задний бампер и задняя часть автомобиля.

"Этим авто спасатели развозили гуманитарную помощь и воду в частности в дом, куда в ночь на 11 декабря попали россияне. Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, который произошел в результате обстрела своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы" - рассказали в ГСЧС.



Отметим, что на востоке Украины продолжаются самые ожесточенные бои, о чем неоднократно сообщал президент Владимир Зеленский. Самые активные боевые действия ведутся вблизи Бахмута и Соледара.

Тем не менее, в ISW уверены, что именно Бахмут стал ловушкой для армии РФ Кроме этого, оккупанты нередко оказываются зажатыми в небольших населенных пунктах.