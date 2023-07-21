Россияне убили двоих детей в Донецкой области

Военные РФ около трех часов дня 21 июля обстреляли поселок Дружба Торецкой громады Донецкой области. В результате атаки погибли дети.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Огонь вели из артиллерийских установок. Один из снарядов попал во двор, где находились брат и сестра — 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Дети получили ранения, несовместимые с жизнью.

"В очередной раз призываю родителей несовершеннолетних детей: вывозите детей из опасной зоны! Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом", — призвал Кириленко.

В том же поселке оккупанты обстрелами ранили пожилую женщину. Ее госпитализировали.

Напомним, в этот же день россияне обстреляли из "Градов" Константиновку. В результате атаки погибли два человека. Также повреждена школа и 20 домов.

Кроме того, 17 июля оккупационные силы Российской Федерации совершили очередной ночной ракетный удар по Краматорску. В результате атаки два человека получили ранения.