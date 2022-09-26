Россияне ударили ракетой по аэропорту Кривого Рога: его дальнейшее использование невозможно

В результате ракетного удара по аэропорту Кривого Рога дальнейшее его использование является невозможным, сообщил в Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди во время удара не пострадали", - написал он.

Кроме того, ранее начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в понедельник на территории района было в очередной раз обстреляно село Великая Костромка Зеленодольской общины.

В результате были повреждены два дома и перебита линия электроснабжения. Пострадавших в результате этого не было. Также были обстреляны границы Апостоловской общины, тоже без пострадавших.

Напомним также, что 14 сентября российские войска нанесли ракетный удар по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге, что повлекло за собой неконтролируемую утечку воды из него, значительное повышение уровня воды в реке Ингулец и подтопление соответствующих местностей.

15 и 16 сентября также сообщалось о новых ударах по гидротехническим сооружениям города. По последним данным, от подтопления в результате ракетных ударов в Кривом Роге пострадали 170 домохозяйств.