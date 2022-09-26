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Россияне ударили ракетой по аэропорту Кривого Рога: его дальнейшее использование невозможно
В результате ракетного удара по аэропорту Кривого Рога дальнейшее его использование является невозможным, сообщил в Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно. Люди во время удара не пострадали", - написал он.
Кроме того, ранее начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в понедельник на территории района было в очередной раз обстреляно село Великая Костромка Зеленодольской общины.
В результате были повреждены два дома и перебита линия электроснабжения. Пострадавших в результате этого не было. Также были обстреляны границы Апостоловской общины, тоже без пострадавших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что 14 сентября российские войска нанесли ракетный удар по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге, что повлекло за собой неконтролируемую утечку воды из него, значительное повышение уровня воды в реке Ингулец и подтопление соответствующих местностей.
15 и 16 сентября также сообщалось о новых ударах по гидротехническим сооружениям города. По последним данным, от подтопления в результате ракетных ударов в Кривом Роге пострадали 170 домохозяйств.