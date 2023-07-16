Семь человек пострадали в результате обстрелов Запорожской области за сутки

Российские военные в течение суток 15 июля нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

Захватчики обстреляли из РСЗО Степногорск. В результате обстрелов ранения получили женщины 62, 66, 68 лет, а также мужчины 37, 60, 61 и 68 лет.

Фото: Запорожская ОВА

Под вражеский огонь также попали окраины областного центра. Кроме того, из артиллерии россияне открывали огонь по селам. В Гуляйполе, Зализничном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Чаривному, Червоном, Малиновке и Левадном зафиксировано 48 обстрелов.

Относительно разрушений поступило 33 сообщения о поражениях жилых домов, административного здания и объектов социальной инфраструктуры.

Днем ранее, 14 июля, захватчики дважды обстреляли окраину областного центра с применением БПЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина. А до этого, 13 июля, вражеская армия ударила по 21 населенному пункту. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения.