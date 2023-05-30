Смотрела на ПВО. Кличко сообщил детали гибели женщины во время атаки беспилотников на Киев

В результате ночной атаки российских дронов на Киев один человек погиб, еще 11 пострадали. Женщина, которая погибла, выходила на балкон посмотреть, как сбивают беспилотники. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, а пятерых госпитализировали. В больницах Киева находятся три человека.

Обломки российского дрона попали, в частности, на 24-этажный дом – один человек погиб, четверо получили травмы. Из дома эвакуировали 20 жителей.

Специалисты разбирают аварийные элементы дома и вывозят со двора поврежденные автомобили жителей.

Как отметил Кличко, вероятность воздушных атак очень высока, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать сигналы тревоги.

"И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны", – высказался он.

Напомним, ночью россияне совершили очередную массированную атаку беспилотниками по Украине.

По данным Воздушных Сил ВСУ, дроны-камикадзе Shahed-136/131 были запущены из нескольких направлений. Всего зафиксированы пуски 31 аппарата. Украинские защитники сбили 29 дронов.

Как сообщали в Киевской городской военной администрации, более 20 беспилотников оккупантов были уничтожены в воздушном пространстве столицы. Обломки сбитых вражеских целей нанесли разрушения в разных районах Киева.