Украинские войска за день отразили 20 атак оккупантов вокруг Авдеевки: что происходит на фронте

Силы обороны Украины в течение суток отразили около 20 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении в Донецкой области, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В частности, отмечается, что враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Опытное и Невельское.

Также противник нанес авиационные удары у Новокалинового и Орловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степовое, Авдеевка, Опытное, Северное и Тоненькое.

Ситуация на других направлениях на Донбассе

На Бахмутском направлении украинские войска отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка и Дружба. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Клещиевки и Нью-Йорка. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Отрадовка и Курдюмовка.

На Марьинском направлении, по данным Генштаба, захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки, где Силами обороны также были отражены более 20 атак врага.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Катериновка.

На Шахтерском направлении украинская армия отразила все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное и Урожайное.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки врага в районе села Надия. Противник нанес авиационные удары возле Надии и Невского Луганской области, Спорного и Выемки Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная и Белогоровка Луганской области, а также Новосадово, Торское и Спорное Донецкой области.

Атаки оккупантов на севере Украины

На Купянском направлении украинские войска отразили 15 атак россиян в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиаудары в районах сел Ивановка и Куриловка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка и Берестовое.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес артиллерийские и минометные обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, среди которых села Блешня и Янжуловка Черниговской области; Старая Гута, Демьяновка, Кружок и Миропольское Сумской области; Плетеновка и Зыбино в Харьковской области.

Бои на Запорожье и в Херсонской области

На Запорожском направлении украинская армия отразила атаки противника в районах Вербового и Роботино. Оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Малой Токмачки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Пятихатки.

На Херсонском направлении российская армия нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Ольговка, Львово, Тягинка, Токаревка, Понятовка и Барвинок. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Херсон, села Ивановка и Станиславу.

Всего за сутки произошло 82 боевых столкновения, враг нанес 10 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

А авиация же Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских средства противника.