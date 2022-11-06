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В Бериславе российские войска взорвали высоковольтную линию электропередачи
Армия Российской Федерации разрушила около полутора километров опор и высоковольтной линии электропередачи во временно оккупированном Бериславе Херсонской области. Из-за этого город остался без электропитания.
Об этом в Facebook 6 ноября сообщил глава Херсонской ОГА Яросла Янушевич.
Он подчеркнул, что повреждения достаточно масштабные. Быстро починить поломки невозможно, потому что, во-первых, не хватает специалистов и оборудования, во-вторых, российские военные не дадут этого сделать.
Янушевич прогнозирует, что в Бериславе возобновят электроснабжение после полной деоккупации города. Аналогичная ситуация может быть с водоснабжением, ведь оккупанты заминировали в городе часть водонапорных скважин.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Также стало известно, что оккупанты взорвали и высоковольтные линии, которые идут на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением", - добавил Янушевич.
Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в Бериславе оккупанты приказали местным жителям уехать до 10 ноября. Основной причиной захватчики указывают возможное "разрушение дамбы Каховской ГЭС".
Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе областного центра.