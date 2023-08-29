В Днепре полицейский застрелил водителя, остановленного после погони: ГБР взялось расследовать (ФОТО, ВИДЕО)

Государственное бюро расследований начало расследование инцидента, произошедшего 29 августа в Днепре с участием сотрудника правоохранительного органа. Как говорится в сообщении ведомства, при патрулировании он применил табельное оружие, что привело к гибели человека.

Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

Производство начато по части 1 статьи 115 (убийство) и части 3 статьи 365 (превышение служебных полномочий правоохранителем, если они повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Изучаются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

В свою очередь областное управление департамента патрульной полиции Нацполиции сообщило, что ее работник смертельно ранил в Днепре мужчину на проспекте Ивана Мазепы (бывший проспект Петровского).

Отмечается, что руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

Как отмечает областная прокуратура, двое патрульных остановили автомобиль, в котором находились несовершеннолетние дети. В ответ на требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивать пострадавших из машины и использовали газовый баллончик.

Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте. В настоящее время причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан.

Как сообщило, в свою очередь, со ссылкой на свой источник издание "Страна.ua", около 17:45 патрульные заметили на проспекте Сергея Нигояна (бывший Калинина) автомобиль Jaguar, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требованию правоохранителей остановиться не отреагировал .

Началась погоня, однако догнать и остановить водителя удалось лишь по адресу проспект Мазепы, 32. По данным СМИ, водителем был Джумбери Силогава 1984 года рождения, у которого выявили признаки опьянения.

По данным источника, тот во время общения вел себя неадекватно, проявлял признаки агрессии, а при попытке задержания начал активно сопротивляться инспектору по фамилии Жила, нанеся ей удар кулаком в лицо, а в отношении инспектора Звонкова применил прием борьбы и опрокинул того через себя, головой о землю.

В итоге патрульный достал табельный пистолет и трижды прицельно выстрелил в него. Сообщается, что две пули из трех попали в живот. На место происшествия прибыла скорая помощь, но после попыток провести реанимационные мероприятия врачи лишь констатировали смерть Силогавы.