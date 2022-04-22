В Кировоградской области сбили две вражеские ракеты

Вечером, 21 апреля, украинские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Кировоградской областью две российские ракеты.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович.

По его словам, "для российского агрессора не существует даже веками установленных православных традиций".

"Чистый четверг в небе над Кировоградщиной завершился уничтожением украинской ПВО двух вражеских ракет", – заявил глава ОВА.

Напомним, 18 апреля российские оккупационные войска запустили одновременно несколько ракет по Львову и Днепропетровской области, а именно по Синельниковскому и Павлоградскому районах.

Три ракеты попали по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу. В результате попаданий начались пожары.

Ранее, 16 апреля, в Днепропетровской области было два "прилета" российских снарядов. В результате обстрела разрушена птицефабрика.

В этот же день войска РФ запустили крылатую ракету большой дальности "Калибр" и обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова.

В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения.

До этого, 6 апреля, военные РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтебазу и обстреляли завод.

Источник фото: ua.depositphotos.com