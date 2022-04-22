На Кіровоградщині збили дві ворожі ракети

Увечері, 21 квітня, українські підрозділи протиповітряної оборони (ППО) збили у небі над Кіровоградською областю дві російські ракети.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович.

За його словами, "для російського агресора немає навіть століттями встановлених православних традицій".

"Чистий четвер у небі над Кіровоградщиною завершився знищенням української ППО двох ворожих ракет", – заявив голова ОВД.

Нагадаємо, 18 квітня російські окупаційні війська запустили одночасно кілька ракет по Львову та Дніпропетровській області, а саме по Синельниківському та Павлоградському районах.

Три ракети потрапили об'єктом військової інфраструктури. Одна – з шиномонтажу. Внаслідок влучень почалися пожежі.

Раніше, 16 квітня, на Дніпропетровщині було два "прильоти" російських снарядів. Внаслідок обстрілу зруйновано птахофабрику.

Цього ж дня війська РФ запустили крилату ракету великої дальності "Калібр" та обстріляли Слобідський та Основ'янський райони Харкова.

Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення.

До цього, 6 квітня, військові РФ знищили у Дніпропетровській області нафтобазу та обстріляли завод.

Джерело фото: ua. depositphotos. com