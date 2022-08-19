В Луганской области ликвидировали ремонтную базу оккупантов вместе с техникой

Неизвестные уничтожили базу россиян в Лотиково Луганской области, где захватчики ремонтировали свою технику. Об этом 19 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В общей сложности уничтожено около 100 единиц техники и около 50 оккупантов отправились на концерт к Кобзону (погибли – Delo.ua ). Я могу сказать, что продолжение следует, потому что действительно дальше это будет повторяться", – рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что базы больше не существует — она разрушена до основания. При этом достоверно неизвестно, кто именно ее ликвидировал и каким образом.

Накануне, 18 июля, Вооруженные силы Украины нанесли удар по составу захватчиков в Белогорке на временно оккупированной части Херсонской области, разрушив его полностью.

До этого стало известно, что 9 августа штурмовая авиация ВСУ нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Тогда же украинские защитники нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области.