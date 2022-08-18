ВСУ ликвидировали склад россиян в Белогорке

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу захватчиков в Белогорке на временно оккупированной части Херсонской области, разрушив его полностью. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Украинские защитники обезвредили 29 оккупантов и их военную технику, в том числе самоходную пушку "Пион", 5 бронемашин и БТРов, а также БК.

Известно, что украинская авиация атаковала опорные пункты и районы сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники недалеко от Нововознесенского и Александровки.

Накануне во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области уничтожили базу оккупантов, где в момент ликвидации находились захватчики.

До этого стало известно, что штурмовая авиация ВСУ нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки.

В тот же день Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области.