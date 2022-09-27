В ООН рассказали о статистике произвольных задержаний и похищений силовиками во время войны в Украине

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека задокументировало в феврале-июле 47 случаев произвольных задержаний правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины на контролируемой украинским правительством территории, а также 31 случай (относительно 28 мужчин и 3 женщин), который может быть приравнен к насильственному исчезновению.

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Об этом говорится в опубликованном 27 сентября 34-м докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, охватывающем вышеупомянутый период. При этом отмечается, что 29 жертв впоследствии были освобождены или их родственники получили подтверждение их официального задержания.

В частности, УВКПЧ задокументировало случай мужчины, подвергшегося насильственному исчезновению со стороны Службы безопасности Украины. Утверждается, что сначала его задержали, подвергали пыткам и жестокому обращению Вооруженные силы России в Запорожской области.

После освобождения в начале мая потерпевший отправился в Запорожье, чтобы подать жалобу. Когда он подошел к зданию СБУ, на него напали и избили двое неизвестных мужчин в масках, которые затем затащили его в здание, раздели, обыскали и обвинили в сотрудничестве с ВС РФ. Эти двое мужчин привели потерпевшего с завязанными глазами в квартиру, держали его там в течение следующих суток и снова избивали.

Пострадавшему удалось скрыться, но на следующий день он был задержан полицией и СБУ и переведен в неустановленный дом, где его держали до 24 мая без контактов с внешним миром. В течение этого времени родственникам не сообщалось о его судьбе. Затем его перевели в здание СБУ, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (статья 111-1 Уголовного кодекса), и судья назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь, отмечается, что насильственные исчезновения и произвольные задержания гражданских лиц были повсеместными на территории под контролем РФ или связанных с ней вооруженных групп: УВКПЧ зафиксировало 407 таких случаев (359 мужчин, 47 женщин, 1 мальчик).

Большинство жертв были действующими или бывшими государственными служащими местных органов власти, правозащитниками, активистами гражданского общества, журналистами и сотрудниками СМИ. УВКПЧ также зафиксировало насильственные исчезновения священнослужителей, отставных военнослужащих ВСУ, сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и муниципальных учреждений, а также гражданских лиц, не занимавших никаких государственных должностей.

Задокументировано 18 жертв (17 мужчин и 1 женщина), найденных мертвыми после исчезновения; некоторые из них были с признаками насильственной смерти, другие умерли в местах содержания под стражей из-за отсутствия медицинской помощи.

Отмечается, что по меньшей мере 232 жертвы остаются безвольно лишенными свободы, большинство из них находятся в неизвестных местах с неизвестными условиями содержания под стражей. 160 жертв либо были освобождены из мест несвободы, либо сбежали сами, либо были оставлены во время отступления ВС РФ.

Еще 15 жертв были освобождены, как указывают в УВКПЧ, во время так называемых "обменов военнопленными". При этом в управлении отмечают, что задержание гражданских лиц с целью проведения обмена может быть приравнено к захвату заложников, что в данном контексте будет считаться военным преступлением.

УВКПЧ также обеспокоено смертью гражданина Великобритании Пола Ури в месте содержания под стражей 10 июля в Донецке, вероятно из-за непредоставления ему соответствующего лекарства от диабета. Он был задержан в Запорожской области связанными с Россией вооруженными группами при эвакуации гражданских лиц и, как сообщается, позже преследовался в судебном порядке как наемник.

В ООН подчеркивают, что любое умышленное бездействие в оказании необходимой медицинской помощи, серьезно угрожающее физическому или психическому состоянию или неприкосновенности любого лица, находящегося под властью противоборствующей стороны и лишенного свободы в связи с вооруженным конфликтом, также приравнивается к военному преступлению.

УВКПЧ также задокументировало насильственное исчезновение 36 гражданских, задержанных ВС РФ и связанными вооруженными группами под Мариуполем в марте и апреле, когда они пытались привезти в город гуманитарную помощь. После их ареста оккупационные силы отказывались признать факт задержания жертв или неоднократно скрывали данные об их судьбе.

Двое из задержанных были в итоге освобождены через неделю, а еще 33 - после более чем двух месяцев содержания. Жертвы сообщали, что их доставляли в различные неофициальные места несвободы, где содержали в закрытых переполненных комнатах или камерах, обеспечивая лишь минимальным количеством воды и пищи.

Отмечается, что их избивали, пытали током и иным образом жестоко обращались. В некоторых местах гражданские содержались под стражей вместе с военнопленными, многие из которых имели видимые следы пыток и ранений, но, как было видно, не получали никакого или достаточного лечения.

За отчетный период УВКПЧ обнаружило 76 мест несвободы в Украине, где гражданские лица находились под стражей по основаниям, связанным с конфликтом. Среди этих объектов 44 контролировались армией России или связанными с ней вооруженными группами, 10 – органами власти РФ (8 в самой России и 4 в Крыму). 26 мест несвободы, контролировавшихся ВС РФ или связанными вооруженными группами, были неофициальными.

Украинские же органы власти, по данным ООН, контролировали 20 таких мест, в том числе 7 неофициальных, среди которых частные квартиры, санатории и подвалы заброшенных зданий.

Большинство лиц, содержащихся под стражей в неофициальных местах, сообщили УВКПЧ о жестоком обращении и бесчеловечных условиях пребывания, в том числе содержании в переполненных изолированных помещениях, нехватке пищи, воды, санитарных условий, доступа к медицинской помощи и отсутствии связи с родственниками. В 12 из этих неофициальных мест несвободы жертвы также подвергались пыткам и сексуальному насилию или были свидетелями пыток других задержанных.

В организации также сообщили, что в целом за февраль-июль украинские суды вынесли 260 приговоров против гражданских лиц, которые преследовались за преступления, связанные с конфликтом (а именно в отношении 261 человека - 94 мужчин и 67 женщин).

В этом контексте указано, что УВКПЧ зафиксировало 27 случаев произвольного задержания, насильственных исчезновений, пыток, жестокого обращения с обвиняемыми и подозреваемыми с целью принуждения их к предоставлению показаний, процессуальных нарушений в ходе обысков или арестов, а также непредоставления доступа к адвокату при задержаниях и допросах.

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