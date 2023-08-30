В результате падения обломков ракет и БпЛА в Киевской области повреждены жилые дома и авто: есть раненые (ФОТО)

В результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушения жилых домов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Этой ночью российские террористы снова прибегли к массированной атаке. Враг атаковал Киевщину дронами и ракетами. Воздушная тревога продолжалась почти 4 часа. Ночью в регионе активно работала ПВО", - отметил Кравченко.

По его словам, на территории области попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксировано.

Однако в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены жилые и административные дома, школа-интернат, 3 гаража, 2 автомобиля.

Всего зафиксировано падение обломков в 9 населенных пунктах.

Повреждены 17 частных домов.

Как сообщил глава области, пострадали 3 человека.

Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений.

Также зафиксированы повреждения на одном из кладбищ и возгорание травяного настила.

Ночная атака РФ на Украину

В ночь на 30 августа враг совершил массированную, комбинированную атаку на Украину с использованием беспилотников и ракет.

Силами ПВО было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных дронов.

В результате падения обломков ракет в двух районах Киева вспыхнули пожары: погибшие и пострадавшие.

На Житомирщине обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.