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В результате падения обломков ракет и БпЛА в Киевской области повреждены жилые дома и авто: есть раненые (ФОТО)
В результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушения жилых домов.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
"Этой ночью российские террористы снова прибегли к массированной атаке. Враг атаковал Киевщину дронами и ракетами. Воздушная тревога продолжалась почти 4 часа. Ночью в регионе активно работала ПВО", - отметил Кравченко.
По его словам, на территории области попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксировано.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены жилые и административные дома, школа-интернат, 3 гаража, 2 автомобиля.
Всего зафиксировано падение обломков в 9 населенных пунктах.
Повреждены 17 частных домов.
Как сообщил глава области, пострадали 3 человека.
Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений.
Также зафиксированы повреждения на одном из кладбищ и возгорание травяного настила.
Ночная атака РФ на Украину
В ночь на 30 августа враг совершил массированную, комбинированную атаку на Украину с использованием беспилотников и ракет.
Силами ПВО было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных дронов.
В результате падения обломков ракет в двух районах Киева вспыхнули пожары: погибшие и пострадавшие.
На Житомирщине обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.