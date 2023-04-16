В Славянске завершили спасательные работы: названо окончательное количество жертв российского обстрела

На месте завала разрушенного российским ракетным ударом пятиэтажного жилого дома в Славянске Донецкой области силы ГСЧС завершили спасательные работы. Число жертв обстрела составило 15 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены. Жертвами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 ранены", — резюмировал он.

По уточненным данным, из-под завалов извлекли 15 человек: 5 удалось спасти, 10 – погибли, среди них двухлетний мальчик.

По словам Кириленко, самые большие разрушения противник нанес пятиэтажке в переулке Парковый, где спасательные работы по разбору завалов и поиску людей продолжались несколько дней.

Напомним, днем в пятницу, 14 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску. В результате атаки повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура. По городу было выпущено 8 ракет по ЗРК "С-300".

Накануне россияне нанесли по Славянску ракетный удар, попав в жилищный сектор. По данным областной военной администрации, были повреждены школа, четыре многоэтажки и три частных дома.