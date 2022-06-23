В Сумской области произошло два подрыва на минах: есть один погибший и раненые

В Ахтырском районе Сумской области вечером, 22 июня, автомобиль полицейских подорвался на мине во время патрулирования территории. После прибытия взрывотехников и следователей раздался второй взрыв, в результате чего есть раненые и один погибший.

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Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Вчера вечером в Ахтырском районе автомобиль полицейских подорвался на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены", - проинформировал Живицкий.

В частности, когда на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате ранены еще пятеро, один человек погиб на месте.

Напомним, в Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях проводят разминирование, восстанавливают социальную и дорожную инфраструктуру.

Также украинские защитники с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации освободили 1026 населенных пунктов от российских захватчиков.