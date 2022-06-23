Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Сумской области произошло два подрыва на минах: есть один погибший и раненые

В Сумской области произошло два подрыва на минах: есть один погибший и раненые

В Ахтырском районе Сумской области вечером, 22 июня, автомобиль полицейских подорвался на мине во время патрулирования территории. После прибытия взрывотехников и следователей раздался второй взрыв, в результате чего есть раненые и один погибший.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Вчера вечером в Ахтырском районе автомобиль полицейских подорвался на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены", - проинформировал Живицкий.

В частности, когда на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате ранены еще пятеро, один человек погиб на месте.

Напомним, в Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях проводят разминирование, восстанавливают социальную и дорожную инфраструктуру.

Также украинские защитники с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации освободили 1026 населенных пунктов от российских захватчиков.

Автор:
Анастасия Дедковская