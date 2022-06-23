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На Сумщині сталося два підрива на міні: є один загиблий та поранені
В Охтирському районі Сумської області ввечері, 22 червня, автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території. Після прибуття вибухотехніків та слідчих пролунав другий вибух, внаслідок чого є поранені та один загиблий.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Вчора ввечері, коли в Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені", - поінформував Живицький.
Зокрема, коли на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього поранені ще п'ятеро, одна людина загинула на місці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у Сумській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях проводять розмінування, відновлюють соціальну та дорожню інфраструктуру.
Також українські захисники з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації звільнили 1026 населених пунктів від російських загарбників.