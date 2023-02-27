В Турции произошло новое землетрясение: какие последствия (ФОТО)

В турецкой провинции Малатья в понедельник, 27 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате мощных толчков есть разрушения и жертвы.

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Об этом сообщает Anadolu.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр толчков размещался в районе Йешилютр.

Известно, что в результате землетрясения обрушились 25 домов. В зоне бедствия работают спасатели.

Также из-за стихийного бедствия известно о гибели одного человека, еще 69 получили ранения.

Напомним, в Турции 6 февраля произошло разрушительное землетрясение вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане. С целью помочь ликвидировать последствия землетрясения, несколько десятков украинских спасателей отправились в Турцию.

В южной турецкой провинции Хатай 20 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Местные заметили, что некоторые дома начали разрушаться. Спасатели фиксируют масштабы и выясняют, есть ли пострадавшие.