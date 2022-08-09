В Украине будут судить гражданина за враждебную пропаганду и создание под это приложение

В Украине будут судить украинца, который, согласно данным Офиса генпрокурора, оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и прославлял захватчиков, сообщили в ОГП.

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Расследованием установлено, что уроженец Львовской области, долгое время проживавший в Донецке, разработал и распространял мобильное приложение для трансляции антиукраинского контента исключительно на территории отдельных оккупированных районов Донецкой области.

"С помощью этого приложения на территории так называемой "ДНР" транслировалась искаженная информация об агрессии РФ на территории Украины. Обвиняемый пропагандировал "русский мир", совершал призывы к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни", – говорят в ОГП.

Занимался обвиняемый, как добавляют в ОГП, и дискриминацией на этнической основе. Благодаря вмешательству правоохранителей трансляция антиукраинского контента на временно оккупированных территориях была прекращена.

Напомним, что недавно в Украине предатель получил 15 лет лишения свободы, помогавший РФ оккупировать Киевщину. Такое решение вынес Броварской городской районный суд Киевской области на основе доказательной базы, собранной следователями СБУ.