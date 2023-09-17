В ВСУ заявили об уменьшении активности россиян на Купянском направлении

Активность российских окупантов на Купянском направлении уменьшилась. Вероятно, это связано с перегруппировкой захватчиков.

Об этом 17 сентября заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона.

"Прежде всего, это связано с тем, что они хорошо по зубам получили возле Новогоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированием их подразделений. Они перегруппируются после получения на орехи от ВСУ", – высказался он.

При этом Евлаш добавил, что украинские военные готовятся к любому развитию событий, а разведка постоянно работает для выявления планов врага.

Ситуация на Купянском направлении

В середине июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что начали активное наступление на Купянском направлении и пытаются прорвать оборону.

Тогда она отмечала, что оккупанты хотят вернуть утраченные позиции и оттянуть украинские силы с Бахмутского направления.

В начале августа Маляр написала, что цель врага на Купянском направлении – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск.

Из-за постоянных обстрелов в 37 населенных пунктах Купянского района была объявлена обязательная эвакуация населения.