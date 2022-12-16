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В Херсоне в результате обстрелов горело здание производственного комплекса
Российские военные 16 декабря в очередной раз нанесли удары по Херсону. В результате атаки в Корабельном районе города в здании производственного комплекса возник пожар.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
На здание упали обломки российских снарядов. В результате атаки огонь охватил производственный цех и административные здания.
"Благодаря усилиям спасателей пламя погасили. Никто не пострадал", - добавил Янушевич.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В целом российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. В частности, 14 декабря в результате обстрела было повреждено здание Херсонской областной военной администрации в Херсоне.
В тот же день армия РФ обстреляла под Херсоном ремонтную бригаду газовой службы. В момент атаки ремонтная бригада чинила газоснабжение в населенном пункте.