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Происшествия
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В Херсоне в результате обстрелов горело здание производственного комплекса

В Херсоне в результате обстрелов горело здание производственного комплекса

Российские военные 16 декабря в очередной раз нанесли удары по Херсону. В результате атаки в Корабельном районе города в здании производственного комплекса возник пожар.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

На здание упали обломки российских снарядов. В результате атаки огонь охватил производственный цех и административные здания.

"Благодаря усилиям спасателей пламя погасили. Никто не пострадал", - добавил Янушевич.

В целом российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. В частности, 14 декабря в результате обстрела было повреждено здание Херсонской областной военной администрации в Херсоне.

В тот же день армия РФ обстреляла под Херсоном ремонтную бригаду газовой службы. В момент атаки ремонтная бригада чинила газоснабжение в населенном пункте.

Автор:
Вита Молодан