Войска РФ снова обстреляли ЗАЭС: "прилетело" рядом с хранилищем источников излучения - "Энергоатом"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявляет, что 11 августа российские войска снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и территории вблизи нее. Об этом говорится в Telegram-канале НАЭК.

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"Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился. Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС", - сказано в нем.

В "Энергоатоме" отмечают, что в результате обстрелов на станции не удалось своевременно провести пересменку, поскольку ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар.

"Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать сотрудники предыдущей смены. Ситуация на станции пока является контролируемой. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС", - заявили в госкомпании.

Напомним, что ранее в августе украинская сторона уже неоднократно заявляла об обстрелах с российской стороны по оккупированной россиянами ЗАЭС. В частности, 7 августа "Энергоатом" сообщил о повреждении из-за этого трех датчиков хранилища отработанного ядерного топлива на территории станции.

Украина официально официально обратилась к ООН и Международному агентству по атомной энергии с просьбой о безотлагательной организации ими совместной международной миссии на ЗАЭС, которая бы включала и военных экспертов, но должна была бы добраться до станции только через подконтрольную Украине территорию.