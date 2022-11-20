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ВСУ ударили по позициям россиян в Запорожской и Луганской областях
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил подтвержденные данные успешных атак украинских защитников по позициям врага 19 ноября.
ВСУ нанесли огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Василовского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными.
Кроме того, защитники Украины ликвидировали 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов. Также уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.
20 ноября украинская авиация нанесла по оккупантам 6 ударов: 3 по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по позициям зенитных ракетных комплексов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В это же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, и 2 других важных объекта оккупантов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли огневой удар по скоплению российских оккупационных войск в районе Скадовска Херсонской области, до 40 оккупантов погибли.
При этом есть информация, что в Херсонской области продолжается перегруппировка российских сил. Теперь отдельные подразделения оккупантов бегут из Скадовского и Генического районов региона.