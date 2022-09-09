За сутки россияне повредили не менее 39 жилых домов в Донецкой области

За последние сутки, 8 сентября, оккупационные войска Российской Федерации 26 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой области. В результате погибли и ранены, повреждены по меньшей мере 39 жилых домов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, фиксирующая все преступления захватчиков.

В частности, во вражеский огонь попали г. Бахмут, пгт Нью-Йорк, г. Торецк, г. Авдеевка, с. Острое, г. Курахово, с. Павловка, пгт Зайцево, с. Федоровка, с. Тоненькое, пгт Северное, с. Орловка, г. Славянск.

Россияне наносят по Донецкой области минометные и ракетные удары, применяют артиллерию, РСЗО "Ураган", "Град".

В результате обстрелов повреждены 48 объектов, из которых 39 жилых домов, АЗС, культурные и хозяйственные здания, помещения предприятий и магазины.

В регионе также идет обязательная эвакуация. С помощью полиции были эвакуированы еще 336 человек, с начала обязательной эвакуации – около 15 000 человек, среди них 2462 – дети, 685 – люди с инвалидностью.

Днем ранее, в ночь на 8 сентября, российские оккупационные войска вели огонь по домам в ряде населенных пунктов, а также попали в элеватор в Константиновской общине Донецкой области.

До этого, 7 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по психбольнице в Краматорске Донецкой области.