Залужный опубликовал видео уничтожения остатков российской техники на Змеином

Российское командование поставило перед военными РФ задачу уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако, вместо них это сделали ВСУ.

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Видео удара по остаткам техники оккупантов опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем Facebook.

"(Российские военные — Delo.ua) традиционно не справились с поставленной задачей. Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там русским духом не пахнет", — прокомментировал Залужный.

Напомним, в результате действий ВСУ войска российских оккупантов 30 июня оставили свои позиции на острове Змеиный, заявив, что это "жест доброй воли". Как заявили в Генштабе, ВСУ вскоре отправятся на остров, чтобы установить непосредственный физический контроль над данной территорией.

Остров площадью 17 га был единственной оккупированной территорией Одесской области. После бегства российских военных область снова полностью под контролем Украины.