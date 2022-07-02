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Залужний опублікував відео знищення залишків російської техніки на Зміїному
Російське командування поставило перед військовими РФ завдання знищити свою техніку, озброєння та майно на острові Зміїний. Однак, замість них це зробили ЗСУ.
Відео удару по залишках техніки окупантів опублікував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Facebook .
"(Російські військові - Delo.ua) традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми допомогли окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там російським духом не пахне", - прокоментував Залужний.
Нагадаємо, внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів 30 червня залишили свої позиції на острові Зміїний, заявивши, що це "жест доброї волі". Як заявили в Генштабі, ЗСУ незабаром вирушать на острів, щоб встановити безпосередній фізичний контроль над цією територією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Острів площею 17 га був єдиною окупованою територією Одеської області. Після втечі російських військових область знову повністю під контролем України.