"Аэрок" получил обратно 243,9 млн грн, ранее арестованных

АРМА вернула национализированному предприятию "Аэрок" арестованные средства на сумму 243,9 миллиона гривен, включая 47 миллионов гривен начисленных процентов. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Денежные средства были арестованы на счетах ООО "Аэрок", когда компания принадлежала подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову. После национализации предприятия и передачи его в собственность государства суд отменил арест, и благодаря этому удалось вернуть средства уже государственному собственнику.

Как отметила Дума, эти средства помогут возобновить деятельность предприятия, выплатить зарплаты работникам и уплатить налоги.

Что известно о ООО "Аэрок"

ООО "Аэрок" было передано в управление ФГИ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. До этого "Аэрок" через "Группу ЛСР" (РФ) принадлежал подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову.

Компания была основана в декабре 2006 года для строительства завода по производству автоклавного газобетона в городе Березань Киевской области и в 2008 году в Обухове.

Ранее Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о снятии всех арестов с корпоративных прав подсанкционного завода "Аэрок".

В июле Кабинет министров Украины включил государственные доли в размере 100% уставного капитала ООО "Аэрок" в перечень объектов крупной приватизации.

В августе Фонд госимущества установил стартовую цену для приватизации компании "Аэрок" на уровне 965,3 млн. грн.