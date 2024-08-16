"Аерок" отримав назад 243,9 млн грн, які раніше були арештовані

АРМА повернула націоналізованому підприємству "Аерок" арештовані кошти на суму 243,9 мільйонів гривень, включаючи 47 мільйонів гривень нарахованих відсотків. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Кошти були арештовані на рахунках ТОВ "Аерок", коли компанія належала підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову. Після націоналізації підприємства і передачі його у власність держави, суд скасував арешт, і завдяки цьому вдалось повернути кошти вже державному власнику.

Як зазначила Дума, ці кошти допоможуть відновити діяльність підприємства, виплатити зарплати працівникам та сплатити податки.

Що відомо про ТОВ "Аерок"

ТОВ "Аерок" було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того "Аерок" через "Групу ЛСР" (РФ) належав підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову.

Компанія була заснована у грудні 2006 року для будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону у місті Березань Київської області та у 2008 році в Обухові.

Раніше Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про зняття всіх арештів з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок".

У липні Кабінет міністрів України включив державні частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" до переліку об’єктів великої приватизації.

У серпні Фонд держмайна встановив стартову ціну для приватизації компанії "Аерок" на рівні 965,3 млн грн.