Экономика на грани: новые тарифы монополий – приговор для промышленности и бюджета

Война, которую россия пятый год ведет против Украины, продолжает системно истощать экономику, а промышленность остается одним секторов, наиболее пострадавших от боевых действий, потери рынков сбыта и логистических ограничений. Десятки системообразующих предприятий либо балансируют на грани остановки, либо вынуждены существенно сокращать объемы производства. В настоящее время главная задача государства – создавать условия для сохранения производства, рабочих мест и налоговых поступлений. Однако последние инициативы повышения тарифов государственных монополий могут существенно усилить нагрузку на реальный сектор экономики.

Яркий пример – 19 июня Министерство развития общин и территорий обнародовало проект приказа, согласно которому с 1 августа грузовые тарифы "Укрзализныци" должны вырасти на 30%. Это решение требует тщательного анализа его влияния на экономику и конкурентоспособность украинских производителей.

В условиях полномасштабной войны, постоянных обстрелов и энергетического дефицита предприятия металлургической, горнодобывающей, ферросплавной, химической и строительной отраслей нуждаются в другом.

Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно взглянуть на показатели производства в ключевых секторах.

На металлургических комбинатах страны производство существенно сокращено, на одном из крупнейших – на 70% – с почти 5 млн тонн до 1,2-1,5 млн тонн. Предприятия вынуждены выводить из строя целые цеха и консервировать доменные печи. На ряде заводов остановлены основные производственные мощности, полный металлургический цикл не работает. Другие крупные предприятия отрасли сократили производство на 65% из-за ограничения электроснабжения и высокой стоимости энергоресурсов.

Ведущие горно-обогатительные и железорудные комбинаты также работают в условиях серьезных вызовов. В частности, недавно Южный ГОК объявил о частичной приостановке добычи железорудного сырья и сокращении производственных мощностей из-за нарушений экспортной логистики в результате атак россии на гражданские суда в Черном море. Те предприятия, которые продолжают работать, кардинально снизили показатели – например, объемы добычи на отдельных флагманах упали с 11,2 млн тонн до 6,14 млн тонн.

Ферросплавная промышленность находится в критическом состоянии. Крупнейшие заводы сократили производство на 82–85%. Массово останавливаются плавильные агрегаты: на одном предприятии в длительный простой выведено 14 из 16 агрегатов, на другом – остановлено 19 из 22 печей.

Существенное падение фиксируют также производители стройматериалов (в частности цементные заводы) и стекольная промышленность, где производство сокращено в разы из-за разрушения и высокой стоимости энергоресурсов.

Причины этих проблем очевидны: дефицит и высокая стоимость электроэнергии, разрушение логистических цепей, нехватка персонала из-за мобилизации и внедрения европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM).

И именно сейчас, когда каждая гривна в себестоимости определяет конкурентоспособность украинской продукции предлагается новое повышение тарифов.

"Укрзализныця" увеличила перевозку зерновых. / Shutterstock

Последствия такого шага просчитать нетрудно.

Во-первых, те предприятия, которые еще работают, могут быть вынуждены сокращать производство или останавливать отдельные мощности. Это означает потерю рабочих мест и дальнейшее сужение промышленной базы страны.

По оценкам Объединения предприятий "Укрметаллургпром", повышение грузовых тарифов на 37% может стоить украинской экономике почти 100 млрд грн ВВП, привести к потере около 2,4 млрд долларов валютной выручки, сокращению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и исчезновению не менее 76 тысяч рабочих мест. Соответствующие расчеты были изложены в письме организации тогдашнему премьеру Юлии Свириденко с призывом не допустить введения такого решения.

Парадокс ситуации еще и в том, что сама монополия от этого может не получить ожидаемого эффекта. Увеличение тарифа на 30% не означает автоматического роста доходов на 30%, если объемы перевозок будут сокращаться.

По расчетам, ранее обнародованным представителями бизнеса и отраслевых ассоциаций, фактический финансовый эффект для "Укрзализныци" может оказаться значительно ниже прогнозируемого из-за уменьшения грузопотока.

Именно поэтому я публично обратился к премьер-министру Украины и всему составу Кабмина с четкими вопросами. Проводилась ли правительством независимая оценка макроэкономического влияния этого проекта приказа? Кто будет персонально нести ответственность за каждое предприятие, которое будет вынуждено сокращать производство в результате такого решения?

Правительство должно тщательно проанализировать последствия предложенного повышения тарифов и вернуться к широкому обсуждению этого вопроса с представителями промышленности, бизнес-ассоциаций и экспертной среды. Государству необходима политика поддержания производства и сохранения экономического потенциала. Ибо без работающей экономики невозможно обеспечить ни стабильность бюджета, ни надлежащее финансирование обороны страны.