ЕС и ООН профинансировали открытие швейной фабрики в Нежине

В городе Нежин Черниговской области открыта коммунальная швейная фабрика, запуск которой был профинансирован Европейским Союзом и Программой развития ООН (UNDP). Ее запуск стал возможен благодаря проекту "Меры за экономический рост".

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.

На новом производстве смогут найти работу около 30 жителей Нежинского общества, в том числе и внутренне перемещенные лица.

"Проект в Нежине является одним из целого ряда проектов, получивших финансовую поддержку и реализуемых общинами. Благодаря этому население этих общин получит лучший доступ к услугам и получит новые экономические возможности", - отметили в представительстве.

В рамках проекта ставится цель помочь как местным жителям, так и внутренне перемещенным лицам в трудоустройстве. На новой швейной фабрике смогут найти работу как опытные швеи и сапожники, так и не имеющие опыта в этой области — они получат обучение и возможность освоить новую профессию.

Проект также способствует социальной интеграции и улучшению психоэмоционального состояния перемещенных лиц, помогая им адаптироваться к новым условиям жизни.

Как Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине отметил, что в UNDP гордятся тем, что помогают украинским городам и гражданам, пострадавшим от войны.

"Благодаря таким инициативам как "Меры за экономический рост", мы расширяем возможности общин для восстановления и процветания, гарантируя, что никто не останется без внимания как во время, так и после войны", - сказал он.

И.о. председателя операционного отдела экономического сотрудничества, энергетики, инфраструктуры и окружающей среды Представительства Европейского Союза в Украине Хенрик Уитфельд подчеркнул, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Украины и в эти трудные времена инвестирует в будущее украинских общин, стимулируя создание новых рабочих мест и социальную интеграцию.

Добавим, в конкурсе "Меры за экономический рост" Нежинское общество определено как один из тринадцати победителей. В этом конкурсе приняли участие 153 общины.

Этот проект является совместной инициативой Европейского Союза и программы развития ООН, начатой в 2017 году. Он направлен на поддержку местных органов власти в странах "Восточного партнерства". Нынешний этап проекта реализуется с помощью ПРООН.

Напомним, что при поддержке ПРООН Черниговская область получила электроскутеры для социальных работников.