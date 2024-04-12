ЄС та ООН профінансували відкриття швейної фабрики в Ніжині

У місті Ніжин Чернігівської області відкрито комунальну швейну фабрику, запуск якої був профінансований Європейським Союзом і Програмою розвитку ООН (UNDP). Її запуск став можливим завдяки проєкту "Мери за економічне зростання".

Про це повідомило представництво ЄС в Україні.

На новому виробництві зможуть знайти роботу близько 30 мешканців Ніжинської громади, зокрема й внутрішньо переміщені особи.

"Проєкт у Ніжині є одним з цілої низки проєктів, що отримали фінансову підтримку та реалізуються громадами. Завдяки цьому населення цих громад матиме кращий доступ до послуг та отримає нові економічні можливості", - зазначили у представництві.

Зазначається, що в рамках проекту ставиться ціль допомогти як місцевим жителям, так і внутрішньо переміщеним особам у працевлаштуванні. На новій швейній фабриці зможуть знайти роботу як досвідчені швачки і шевці, так і ті, хто не має досвіду у цій галузі — вони отримають навчання і можливість освоїти нову професію.

Проект також сприяє соціальній інтеграції та покращенню психоемоційного стану переміщених осіб, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов життя.

Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні зазначив, що в UNDP пишаються тим, що допомагають українським містам та громадянам, які постраждали від війни.

"Завдяки таким ініціативам, як "Мери за економічне зростання", ми розширюємо можливості громад для відбудови та процвітання, гарантуючи, що ніхто не залишиться без уваги як під час, так і після війни", - сказав він.

В.о. голови операційного відділу економічного співробітництва, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва Європейського Союзу в Україні Хенрік Вітфельд, підкреслив, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України і в ці важкі часи інвестує у майбутнє українських громад, стимулюючи створення нових робочих місць і соціальну інтеграцію.

Додамо, у конкурсі "Мери за економічне зростання" Ніжинська громада визначена як один з тринадцяти переможців. У цьому конкурсі взяли участь 153 громади.

Цей проєкт є спільною ініціативою Європейського Союзу та програми розвитку ООН, був започаткований у 2017 році. Він націлений на підтримку місцевих органів влади у країнах "Східного партнерства". Нинішній етап проекту реалізується за допомогою ПРООН.

Нагадаємо, що за підтримки ПРООН, Чернігівська область отримала електроскутери для соціальних працівників.