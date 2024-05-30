Правительство разрешило экспортировать каменный уголь и другие виды твердого топлива

30 мая во время заседания Кабинет министров Украины внес изменения в перечень квот на экспорт товаров, подлежащих лицензированию в 2024 году. В частности, отменена нулевая квота (запрет) на экспорт угля, антрацита, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Это решение было принято с целью обеспечения работы государственных угледобывающих предприятий и предоставления им возможности реализовать добытый энергетический уголь на экспорт.

Ранее квота на экспорт угольной продукции была установлена на уровне 0 тонн, что фактически делало невозможным любые поставки угля за границу украинскими производителями.

Новая квота в 1,153 млн тонн позволит государственным шахтам и обогатительным фабрикам разгрузить накопленные за время войны запасы готовой продукции путем экспортных поставок.

Открытие экспортного канала сбыта угля будет способствовать надлежащему финансированию работы угледобывающей отрасли и повышению эффективности использования производственных мощностей предприятий угольной промышленности Украины.

Добавим, что Украина остановила экспорт угля в июне 2022 года ради защиты энергосектора в условиях военной агрессии России и благодаря этому смогла пройти зиму 2022-2023 годов без импорта ископаемого топлива. Перед отопительным сезоном на складах в стране было 2 млн. тонн угля, до конца – 1,2 млн. тонн, отмечал министр энергетики. Герман Галущенко.

В каком состоянии находится угольная отрасль

Добавим, что угольная отрасль, когда-то являвшаяся ключевой для экономики страны, сейчас находится в состоянии глубокого кризиса. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось лишь 33 государственных шахты с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году этот показатель снизился до 2,9 млн. тонн, а после 24 февраля 2022 года четверть госшахт оказалась на территории, временно оккупированной Россией.

Однако в январе 2024 года объем добычи угля на государственных угледобывающих предприятиях достиг 178 тысяч тонн, а в феврале – уже составил 194 тысяч тонн. Это больше довоенных показателей, которые после спада производительности в марте 2022 года составляли лишь 173 тысячи тонн угля в месяц.

Среди ключевых вызовов, с которыми сталкивается угольная промышленность, остаются неэффективность в принятии управленческих решений, нехватка инвестиций, устаревшие оборудование на шахтах, высокая стоимость добычи угля, что приводит к сокращению его рынков сбыта.

Добавим, украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем русской Федерации. Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com