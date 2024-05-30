Уряд дозволив експортувати кам'яне вугілля та інші види твердого палива

30 травня під час засідання Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку квот на експорт товарів, що підлягає ліцензуванню у 2024 році. Зокрема, скасовано нульову квоту (заборону) на експорт вугілля, антрациту, брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це рішення було прийняте з метою забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та надання їм можливості реалізовувати видобуте енергетичне вугілля на експорт.

Раніше квота на експорт вугільної продукції була встановлена на рівні 0 тонн, що фактично унеможливлювало будь-які поставки вугілля за кордон українськими виробниками.

Нова квота в 1,153 мільйона тонн дозволить державним шахтам та збагачувальним фабрикам розвантажити накопичені за час війни запаси готової продукції шляхом експортних поставок.

Відкриття експортного каналу збуту вугілля сприятиме належному фінансуванню роботи вугледобувної галузі та підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємств вугільної промисловості України.

Додамо, що Україна зупинила експорт вугілля в червні 2022 року заради захисту енергосектора в умовах воєнної агресії Росії і завдяки цьому змогла пройти зиму 2022-2023 без імпорту викопного палива. Перед опалювальним сезоном на складах у країні було 2 млн тонн вугілля, до кінця – 1,2 млн тонн, зазначав міністр енергетики Герман Галущенко.

В якому стані знаходиться вугільна галузь

Додамо, що вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році цей показник знизився до 2,9 млн тонн, а після 24 лютого 2022 року чверть держшахт опинилася на території, тимчасово окупованій Росією.

Проте, у січні 2024 року обсяг видобутку вугілля на державних вугледобувних підприємствах досяг 178 тисяч тонн, а у лютому – вже становив 194 тисячі тонн. Це більше ніж довоєнні показники, які після спаду продуктивності в березні 2022 року становили лише 173 тисячі тонн вугілля на місяць.

Серед ключових викликів, з якими стикається вугільна промисловість, залишаються неефективність у прийнятті управлінських рішень, нестача інвестицій, застарілість обладнання на шахтах, висока вартість видобутку вугілля, що призводить до скорочення його ринків збуту.

Додамо, українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. Окрім 63% вугільних родовищ, Росія захопила території, на яких знаходяться 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com