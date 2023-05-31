Производитель Bradley откроет офис в Украине, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Стороны договорились, что производитель оружия и власти начнут работу по открытию офиса BAE Systems в Украине.

Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

Он уточнил, что встречался именно с исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Геби Костиган и директором по вопросам сотрудничества с Украиной Кристианом Сиаром.

В перспективе стороны рассматривают возможность запуска мощностей по ремонту и производству продукции компании.

"Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас", - подчеркнул президент.

BAE Systems является одной из самых крупных оборонных компаний в мире. Компания производит оружие, которое партнеры также передают Украине. Среди наиболее известных моделей: БМП M2 Bradley, танки Challenger 2 гаубицы M777, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM и т.д.

В частности, Bradley тестировал Министр обороны Украины Алексей Резников. Глава ведомства высоко оценил возможности техники. Украина также уже получила от Британии все обещанные танки Challenger 2.