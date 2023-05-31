Виробник Bradley відкриє офіс в Україні, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів переговори з представниками британської оборонної компанії BAE Systems. Сторони домовилися, що виробник зброї та представники влади розпочнуть роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні.

Про це голова держави повідомив в своїх соціальних мережах.

Він уточнив, що мав зустріч саме з виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром.

В перспективі сторони розглядають можливість запуску потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.

"Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз", — підкреслив президент.

BAE Systems є однією з найбільшх оборонних компаній у світі. Компанія виробляє зброю, яку партнери також передають Україні. Серед найбільш відомих моделей: БМП M2 Bradley, танки Challenger 2 гаубиці M777, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM тощо.

Зокрема, Bradley тестував Міністр оборони України Олексій Резніков. Очільник відомства високо оцінив можливості техніки. Україна також вже отримала від Британії всі обіцяні танки Challenger 2.