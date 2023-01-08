- Категория
- Промышленность
- Дата публикации
-
В РФ планируется развертывание производства дронов-камикадзе
Российское руководство планирует начать производство собственных дронов-камикадзе. Среди рассматриваемых для производства городов Тольятти, сообщил председатель СНБО Алексей Данилов. По его словам, об этом стало известно благодаря безупречной работе украинской разведки.
Также по словам Данилова компании, поставляющие комплектующие для дронов, не факт, что будут продолжать это делать и дальше. А без них производство невозможно.
"Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что поставляющие их компании будут продолжать это делать", – отметил он.
Напомним, в Россию должна поступить очередная партия дронов-камикадзе от Ирана. Впрочем, сколько именно их пока не известно. В последние дни оккупанты применили большое количество дронов, а эти "запасы" необходимо пополнять.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты.