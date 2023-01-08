В РФ планируется развертывание производства дронов-камикадзе

Российское руководство планирует начать производство собственных дронов-камикадзе. Среди рассматриваемых для производства городов Тольятти, сообщил председатель СНБО Алексей Данилов. По его словам, об этом стало известно благодаря безупречной работе украинской разведки.

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Также по словам Данилова компании, поставляющие комплектующие для дронов, не факт, что будут продолжать это делать и дальше. А без них производство невозможно.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что поставляющие их компании будут продолжать это делать", – отметил он.

Напомним, в Россию должна поступить очередная партия дронов-камикадзе от Ирана. Впрочем, сколько именно их пока не известно. В последние дни оккупанты применили большое количество дронов, а эти "запасы" необходимо пополнять.

Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты.