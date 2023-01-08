В РФ планується розгортання виробництва дронів-камікадзе

Російське керівництво планує розпочати виробництво власних дронів-камікадзе. Серед міст, які розглядаються для виробництва, Тольятті, повідомив голова РНБО Олексій Данілов. За його словами, про це стало відомо завдяки бездоганній роботі української розвідки.

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Також за словами Данілова компанії, які постачають комплектуючі для дронів, не факт, що будуть продовжувати це робити й надалі. А без них виробництво неможливе.

"Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися, зараз з'ясовують багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, будуть продовжувати це робити", – зазначив він.

Нагадаємо, у Росію має надійти чергова партія дронів-камікадзе від Ірану. Втім, скільки саме їх буде поки не відомо. Протягом останніх днів окупанти застосували велику кількість дронів, а ці "запаси" необхідно поповнювати.

Масований рій дронів спрямований на те, аби прорвати українську систему ППО і влучити в об'єкти.