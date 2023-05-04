Завод "Электронмаш" в очередной раз попытаются продать

29 мая Фонд госимущества проведет в государственной электронной торговой системе “Прозорро.Продажи” онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса госпредприятия “Электромаш” в Киеве. Стартовая цена - 61,3 млн грн (без учета НДС).

Об этом сообщает Фонд госимущества .

Отмечается, что у предприятия просроченная кредиторская задолженность почти в 21,4 млн грн, в последние годы оно показывало существенные убытки. В 2022 году "Электронмаш" получил 8,2 млн грн ущерба, в 2021 году - 24 млн грн и в 2020 году - 10,9 млн грн.

На предприятии сокращается количество работников: в 2020 году работало 175 сотрудников, в 2021 году уже 149, а в 2022 году - 127.

На территории "Электронмаша" расположено 36 объектов недвижимости, на балансе завода 31 транспортное средство и база отдыха в селе Соколовка Черниговской области.

Напомним, ранее "Электронмаш" был продан дважды. В ноябре 2021 года ООО "Лортен групп" выиграло торги, предложив цену всего на 1 копейку больше, чем их главный конкурент в торгах "Стрим капитал", и заплатило 970 млн гривен и 1 копейку.

В январе 2022 года единый имущественный комплекс "Электронмаша" был повторно продан по результатам аукциона за 430 млн грн, что в 2,26 раза ниже цены продажи на прошлом аукционе, что оказалось неуспешным. Выяснилось, что имущественный комплекс купил депутат Киевского городского совета от партии "Евросолидарность" Игорь Баленко. Сам Баленко отрицал эту информацию, заявляя, что не имеет отношения к покупке.

Еще в советское время "Электронмаш" производил электронно-вычислительную технику, приборы питания для городского электротранспорта и бытовые счетчики газа. После крушения на Чернобыльской АЭС на мощностях завода выпускали электронные платы дистанционного управления техникой для ликвидации последствий аварии. Во время независимости предприятие производило контрольно-кассовые аппараты, но после перехода к рыночной экономике завод не смог приспособиться к конкуренции.