Завод "Електронмаш" вчергове спробують продати

29 травня Фонд держмайна проведе в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства “Електронмаш” в Києві. Стартова ціна — 61,3 млн грн (без урахування ПДВ).

Про це повідомляє Фонд держмайна.

Зазначається, що підприємство має прострочену кредиторську заборгованість майже 21,4 млн грн, останніми роками показувало суттєві збитки. В 2022 році "Електронмаш" отримав 8,2 млн грн збитку, в 2021 році — 24 млн грн і в 2020 році — 10,9 млн грн.

На підприємстві скорочується кількість працівників: в 2020 році працювали 175 співробітників, в 2021 році вже 149, а в 2022 році — 127.

На території "Електронмашу" розташовані 36 об'єктів нерухомості, на балансі заводу 31 транспортний засіб та база відпочинку у селі Соколівка Чернігівської області.

Нагадаємо, до цього "Електронмаш" був проданий двічі. В листопаді 2021 року ТОВ "Лортен груп" виграло торги, запропонувавши ціну всього на 1 копійку більшу, ніж їхній головний конкурент у торгах "Стрім капітал", й заплатило 970 млн гривень і 1 копійку.

В січні 2022 року єдиний майновий комплекс "Електронмаша" був повторно проданий за результатами аукціону за 430 млн грн, що в 2,26 раза нижче за ціну продажу на минулому аукціоні, що виявився неуспішним. З’ясувалося, що майновий комплекс купив депутат Київської міської ради від партії “Євросолідарність” Ігор Баленко. Сам Баленко заперечував цю інформацію, заявляючи, що не має відношення до покупки.

Ще за радянських часів "Електронмаш" виробляв електронно-обчислювальну техніку, прилади живлення для міського електротранспорту та побутові лічильники газу. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС на потужностях заводу випускали електронні плати дистанційного управління технікою для ліквідації наслідків аварії. В часи незалежності підприємство виробляло контрольно-касові апарати, та після переходу до ринкової економіки завод не зміг пристосуватися до конкуренції.