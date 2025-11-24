"Мы в шаге от 100 миллионов долларов страховых премий", — Андрей Семченко, ИНГО

Война радикально изменила структуру страхового рынка: концентрацию игроков, перераспределение портфелей, новые риски и дефицит перестраховочного капитала. В этой среде ИНГО сумела не только сохранить баланс, но и нарастить объемы — компания приближается к отметке в 100 миллионов долларов страховых премий и усугубляет присутствие в розничном сегменте. Об адаптации бизнеса к войне, работе с военными рисками и будущих вызовах рынка рассказывает Андрей Семченко, председатель правления страховой компании ИНГО.

Андрей, прошло несколько месяцев с тех пор, как вы возглавили компанию. Какие приоритеты для себя определили на старте и изменились ли они сейчас?

– Начну с того, что мои цели не могут быть отделены от стратегии компании. Мы как раз находимся в процессе стратегического диалога – пересматриваем ключевые направления на три года вперед. Наша задача состоит в том, чтобы не только удержать лидирующие позиции в корпоративном сегменте, но и расширять поле деятельности. Возможно, даже выходя за пределы классического страхования. То есть мы ищем синергию с другими бизнесами группы, рассматриваем новые продукты на стыке финансов, технологий и сервисов. И здесь речь идет не об экспериментах ради экспериментов, а о поиске решений, придающих ценности клиенту и стабильности компании.

Параллельно мы продолжаем системно развивать направление военных рисков. После последней волны обстрелов мы проанализировали портфель и изменили его структуру: снизили концентрацию рисков в Киеве, усилили присутствие в центре и на западе Украины, обновили тарифную политику. То есть идем не по пути ограничений, а по пути балансировки.

Можно ли сказать, что сегмент страхования военных рисков стал драйвером корпоративного рынка?

– Это один из драйверов, но не единственный. Важно, что лондонский рынок перестрахования стал проявлять большую готовность брать украинские риски. Активно заработала программа страхования военных рисков, созданная при поддержке АОН и ЕБРР. Она оживил сегмент страхования автопарков, специальной техники, перевозок грузов. Мы видим устойчивый рост количества договоров страхования, идущего через одесские порты.

Позитивно, что западные партнеры, прежде всего лондонский рынок перестрахования, уже более спокойно работают с украинскими рисками. Они лучше понимают, как это все функционирует на местах, как ведется андеррайтинг, как происходит урегулирование. Это результат совместной работы многих игроков, включая ИНГО. Мы все это время формировали статистику, делились практикой, строили доверие. И сегодня видим результат: западные перестраховщики снова готовы принимать риски с лимитами 5-10 и более миллионов долларов на объект.

Для сравнения еще год назад таких кейсов практически не было. Теперь страхуются склады, офисные центры, логистические хабы, солнечные станции. Это не массовый, но показательный процесс – Украина постепенно возвращается на карту перестрахового мира.

А что еще сегодня формирует рост корпоративного бизнеса, кроме военных рисков?

– Основной фактор роста этого сегмента в ИНГО – это перераспределение рынка. Количество страховщиков уменьшается, и их портфели перетекают в остающиеся активные компании. Мы видим концентрацию бизнеса в руках нескольких сильных игроков.

Второй момент – увеличение лимитов по добровольному автострахованию. В то же время, не стоит идеализировать динамику: реальный рост корпоративного рынка сдерживает общее состояние экономики. Территорий стало меньше, новые производственные объекты строятся медленно, бизнес выжидает. Поэтому я бы сказал, что нынешний рост – это, скорее, оптимизация структуры рынка, а не взрывное развитие.

Если рынок не растет, за счет чего ИНГО показывает положительную динамику?

- Как я уже сказал, в значительной степени это перераспределение рынка. Мы стремительно пошли вперед еще с 2022 года – тогда, когда многие приостановили операции. Мы не останавливались ни дня: страховали имущество, транспорт, ответственность, параллельно развивали военные продукты. Это дало нам значительный прирост клиентов и портфеля.

Сейчас мы стоим буквально в шаге от исторической отметки – 100 миллионов долларов премий. В последний раз компания имела такой результат в 2008 году. Это свидетельствует, что мы не просто удержали позиции во время войны – мы растем быстрее рынка.

И важно то, что наш портфель сбалансирован и диверсифицирован: медицинское страхование, имущество, грузы, авиация, агро, ответственность. Мы не зависим от одного вида бизнеса и можем компенсировать падение в одной отрасли за счет другой.

ИНГО сегодня фактически единственная компания, серьезно страхующая жилье физических лиц от военных рисков. Это стратегический шаг?

– Да, и это осознанный выбор. Мы стремились сделать продукт не "для галочки". Это полноценная программа с лимитами до 3 миллионов гривен на квартиры и до 10-20 м на частные дома. Подобных решений на рынке практически нет – большинство предлагает только символические покрытия или "коробочные" продукты.

Для нас это не просто бизнес, а вклад в стабильность страны. Мы понимаем, что на этих полисах невозможно многое заработать, но продолжаем их продавать, потому что видим в этом элемент социальной ответственности. Люди должны знать, что даже во время войны защита возможна. Бывает по двадцать квартир за один обстрел, заявляют.

Как вы снабжаете такое большое покрытие? Большие западные перестраховщики снова готовы заходить в Украину?

- К сожалению, пока нет. Относительно классического перестрахования с Украиной продолжает работать только четыре больших перестраховщика – те, кто не ушел с рынка даже в самые тяжелые месяцы. Остальные ждут. И их можно понять: по объемам мы для них очень маленький рынок – около 1,2 млрд долларов премий.

Сейчас часто приходится формировать внутренние перестраховочные пули между украинскими компаниями. Это сложно, требует согласования десятков условий и экспертов, но иного пути нет. Мы верим, что после установления более стабильных гарантий безопасности перестраховщики вернутся. И те, кто поддерживал Украину все это время, получат высочайшее доверие и приоритет в сотрудничестве.

Перейти к розничному бизнесу. Как вы видите стратегию развития ИНГО на этом направлении?

– Для нас это ключевой вызов – мы планируем активно развивать сегмент розничного бизнеса и построить настоящую омниканальную модель. Клиент должен получить одинаковое качество сервиса и тарифы в любом канале: онлайн, через агента, в отделении или в партнерской системе.

Мы активно работаем над построением модели данных, позволяющей видеть историю каждого клиента, его профиль, предварительные договоры, обращения, поведение. Это основа персонализации – возможности предлагать те продукты, которые действительно нужны.

Далее – автоматизация урегулирования. Уже сейчас мы тестируем систему, которая позволит быстрее принимать решения по ущербу по авто. Наша цель – сделать так, чтобы большинство дел закрывалось в течение 10 дней. Это возможно благодаря цифровым оценкам, ИИ, автоматическим проверкам и новой мотивационной модели для сотрудников.

Если говорить об аналитике, то какие показатели обращаете внимание в первую очередь? Что самое важное для СЕО?

– Я каждый день начинаю свой день с дашбордов. Смотрю на компанию в цифрах: объем премий, выполнение планов по каналам, эффективность продавцов, динамику убыточности. Но самый важный показатель для меня – уровень пролонгации. Если клиент продлевает договор, значит, мы работаем правильно.

Привлечение новых клиентов по цене – краткосрочная стратегия. Я сторонник модели доверия и долгих отношений. Она требует больше усилий, но именно она создает репутацию, на которой держится наш бизнес.

Что вы считаете главным риском или вызовом для рынка в 2026 году?

- Первый – технический, но фундаментальный: внедрение стандартов Solvency II. Они вступят в силу с 2027 года, однако уже в 2026 компании должны перестроить политики резервирования, системы учета, модели рисков. Это потребует серьезной подготовки и инвестиций, хотя ИНГО уже работает в этой парадигме.

Вторая, очевидно, военная динамика. Интенсивность атак, особенно дроновых, выросла в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Это влияет не только на убыточность, но и психологию рынка.

Мы реагируем на это просто: никакой погони за долей рынка, только контролируемая доходность. Мы соблюдаем все нормативы, удерживаем комбинированный коэффициент ниже 100%, работаем стабильно. Таким образом, компания может расти за счет собственной прибыли и не нуждаться в докапитализации.

По-вашему, как компанию воспринимают на рынке? В чем преимущество ИНГО?

- Я очень надеюсь, что в первую очередь действительно надежной компанией, на которую можно положиться в любых обстоятельствах. ИНГО всегда выполняет обязательства вовремя и в полном объеме – это принцип, который не меняется из года в год. При этом мы остаемся компанией с человеческим лицом: платим налоги, поддерживаем благотворительные инициативы, помогаем военным.

Мы входим в список крупнейших частных налогоплательщиков страны, у нас есть собственный медицинский центр и фонд помощи. Это не пиар, а часть нашей культуры. Так же, как и смелость работать со сложными рисками. Мы не ищем легких путей – идем туда, где можно создать реальную ценность.