Свободное ценообразование в автогражданке: для кого могут подешеветь полисы

Автовладельцы с положительной страховой историей уже получают более выгодные условия, тогда как наличие страховых случаев в прошлом ведет к удорожанию полиса.

Именно эта логика лежит в основе текущих изменений на рынке ОСАГО. С введением свободного ценообразования в 2025 году страховые компании получили возможность отойти от усредненных тарифов и оценивать риски индивидуально. Для водителей это означает, что стоимость полиса теперь зависит не только от формальных параметров, но и от реального поведения на дороге: безаварийная езда конвертируется в скидки, в то время как наличие ДТП ведет к удорожанию страховки.

Как работает новая модель, кто от нее выиграл и как она меняет конкуренцию — разбиралось Delo.ua.

От регулируемых тарифов к персональной цене полиса

До перехода на свободное ценообразование рынок ОСАГО функционировал в рамках административно ограниченной модели. Страховые компании имели четко определенную максимальную стоимость полиса и лимитированный перечень параметров для расчета платежа. Фактически тариф был усредненным и лишь частично отражал реальный уровень риска конкретного водителя или транспортного средства, отмечает заместитель директора департамента андеррайтинга СК ИНГО Ольга Погорила.

В такой системе страховщики не могли эффективно управлять рисками через цену. Если определенная группа водителей регулярно приносила убытки, у компании не было возможности повысить для них тариф или снизить его для осторожных автомобилистов. В результате менее рисковые водители фактически "поддерживали" тех, кто чаще попадал в ДТП.

Заместитель председателя правления по бизнес-девелопменту компании "Арсенал Страхование" Павел Стефаниц отмечает, что до 2025 года размер базового платежа устанавливало Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) — он был одинаковым для всех компаний. Бюро также задавало четкие границы для каждого коэффициента, выходить за рамки которых страховщики не имели права.

"С 1 января 2025 года подход изменился принципиально. Страховые компании получили право самостоятельно разрабатывать методики расчета страхового платежа по договорам ОСАГО. Такая методика определяет перечень рисковых факторов, логику их применения и степень влияния каждого из них на финальную цену полиса. Соответственно, тариф перестал быть фиксированным и стал результатом индивидуальной оценки риска", — объясняет Ольга Погорила.

Сейчас страховая компания может самостоятельно определять значения этих параметров, опираясь на собственную статистику. Именно в этом заключается суть свободного ценообразования: страховые компании могут устанавливать значения базового платежа и риск-коэффициентов без каких-либо ограничений, добавляет Павел Стефаниц.

Как страховщики считают риск

Советник председателя правления НАСК "ОРАНТА" Елена Машаро рассказывает, что компания определяет страховые тарифы по договорам ОСАГО на основании накопленных данных, используя актуарно-статистические методы анализа и расчетов.

"Сейчас в тарифной политике компании определяющими факторами являются тип транспортного средства, место регистрации владельца с учетом региона преимущественного использования авто, характер эксплуатации, а также возрастные ограничения для лиц, допущенных к управлению. Безусловно, на размер страховой премии влияет и срок страхования", — объясняет эксперт.

Павел Стефаниц рассказывает, что в СК "Арсенал Страхование" стоимость полиса ОСАГО формируется индивидуально для каждого клиента с учетом базовых и персонифицированных факторов риска.

К базовым факторам, по словам эксперта, относятся тип, марка и модель транспортного средства (от мотоциклов до спецтехники), а также возраст водителя. Кроме того, используется зональный подход: в регионах с высокой интенсивностью движения применяются повышенные рисковые коэффициенты.

Особую роль в этой системе играет страховая история. Клиенты без убытков создают меньше финансовых рисков для компании, и это уже начинает отражаться на стоимости полиса.

"Водители с безубыточным опытом получают более низкую цену полиса, тогда как наличие страховых случаев в прошлом ведет к ее росту. Важно, что оценка проводится по совокупности факторов, а не по отдельным показателям", — отмечает Павел Стефаниц.

В СК ИНГО подтверждают, что сегодня оценка риска происходит комплексно. Помимо классических параметров анализируется возраст легкового автомобиля, ведь техническое состояние и стоимость ремонта напрямую влияют на средний размер убытка. Учитываются возрастные ограничения для водителей, допущенных к управлению, а также сфера использования авто — частная или коммерческая, что предполагает принципиально разный уровень интенсивности эксплуатации и аварийности. Особую роль, по словам Ольги Погорилой, также играет страховая история.

"Именно страховая история позволяет оценить поведенческие риски, которые не видны из технических характеристик автомобиля. В совокупности эти параметры формируют более точный профиль риска и позволяют избегать ситуаций, когда разные по уровню опасности водители платят одинаковую цену", — объясняет Ольга Погорила.

Эксперты отмечают: безаварийная история вождения уже учитывается страховыми компаниями, но в 2025 году массовые автоматические скидки еще не стали повсеместными из-за ограниченной статистики. В то же время этот фактор заложен в методики тарификации и в перспективе должен стать реальным стимулом для ответственного поведения на дороге, когда аккуратные водители будут получать прямую финансовую выгоду.

Кто почувствовал рост стоимости автогражданки

Параллельно с возможностью скидок для безаварийных водителей рынок столкнулся с ростом стоимости полисов для отдельных категорий клиентов. Это связано как с новой логикой ценообразования, так и с изменениями в правилах урегулирования.

По словам Павла Стефаница, значительно повысились лимиты выплат по страховым случаям: по имуществу они выросли со 160 до 250 тыс. грн, а по здоровью потерпевших — с 250 до 500 тыс. грн. Кроме того, теперь все выплаты производятся без учета коэффициента износа деталей, а франшизы полностью отменены. Также был упразднен отдельный лимит выплат по Европротоколу, ранее составлявший 80 тыс. грн — теперь он приравнен к общему лимиту по имущественному ущербу в 250 тыс. грн.

Ольга Погорила добавляет, что переход на свободное ценообразование позволил пересмотреть сегменты, которые ранее были недотарифицированы. Из-за ограничений максимальной цены страховщики не могли полноценно учитывать высокий уровень риска, что приводило к постоянным убыткам в отдельных категориях.

Наиболее показательным примером стали пассажирские перевозчики, особенно с регистрацией в регионах. Их портфели во многих случаях были стабильно убыточными, но корректировать тариф раньше было невозможно. Именно эти сегменты первыми ощутили значительное повышение стоимости ОСАГО после 2025 года.

Отдельно стоит отметить легковые электромобили, для которых в 2025 году наблюдался один из самых быстрых темпов роста тарифов. Это связано с высокой частотой страховых случаев и особенностями урегулирования убытков — в частности, высокой стоимостью ремонта и запчастей.

"Также для юридических лиц ситуация изменилась принципиально. Страховщики получили право проводить индивидуальный андеррайтинг автопарков, анализируя историю страхования всех транспортных средств клиента. Это позволило отойти от усредненных тарифов и формировать цены, соответствующие реальной убыточности конкретного бизнеса", — отмечает Ольга Погорила.

Елена Машаро добавляет, что подорожание ОСАГО также почувствовали молодые водители и владельцы электромобилей. До реформы у страховщиков были ограниченные возможности адекватно оценивать риски в этих сегментах, хотя именно они традиционно демонстрировали повышенную убыточность.

Конкуренция, сервис и качество страховых портфелей

Введение свободного ценообразования повлияло не только на тарифы, но и на характер конкуренции между страховыми компаниями. При фиксированной цене ключевым фактором роста для страховщиков было количество заключенных договоров и доля рынка. Именно размер портфеля позволял достигать эффекта масштаба, удерживать агентские сети и обеспечивать операционную эффективность. При этом качество сервиса почти не влияло на выбор страхователя, так как компания возмещала ущерб потерпевшему, а не собственному клиенту.

"Ситуация принципиально изменилась после введения системы прямого урегулирования. Страховщик начал работать со своим клиентом в момент ДТП, и именно опыт урегулирования стал фактором лояльности и повторного выбора компании. В таких условиях сервис перестал быть второстепенным элементом и превратился в реальный инструмент конкуренции", — рассказывает Ольга Погорила.

Свободное ценообразование дополнило эти изменения, сделав ценовую конкуренцию более гибкой и дифференцированной. Страховые компании получили возможность предлагать разную цену для конкретного водительского профиля, сочетая ее с различным уровнем сервиса и скоростью урегулирования, добавляет Елена Машаро.

В целом эксперты сходятся во мнении, что введение свободного ценообразования в автогражданке с 2025 года позволило страховым компаниям оценивать риски индивидуально, предлагать персональные тарифы в зависимости от поведения водителя и страховой истории, а также повышать качество сервиса. Это дало возможность снизить убыточность портфелей, стимулировать ответственное поведение на дороге и сформировать более прозрачный и конкурентный рынок, где цена полиса соответствует реальному уровню риска конкретного клиента.