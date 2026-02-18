Запланована подія 2

Турагентство "ТурПоиск": как работает современный онлайн-формат подбора туров

Трансформация украинского туристического рынка в сторону цифровизации превратила онлайн-сервисы из приятного дополнения в основной инструмент для путешественников. Сегодня клиенты ценят не наличие физического офиса за углом, а скорость, полноту данных и возможность решить все вопросы в смартфоне. На этом фоне онлайн-агентство ТурПоиск стало наглядным примером того, как цифровая модель успешно конкурирует с классическими точками продаж, предлагая полностью дистанционный цикл обслуживания.

Свобода выбора в режиме 24/7

Главное преимущество модели, которую развивает компания, заключается в отсутствии привязки к городу, стране пребывания или времени суток. Пользователь получает прямой доступ к предложениям десятков туроператоров, может мгновенно сравнить цены и оформить заявку. Такой подход особенно актуален для жителей разных регионов Украины, которым важно находить оптимальные варианты без лишних визитов в офисы и бумажной волокиты.

Платформа Turpoisk.ua ориентирована на самые востребованные направления: от семейного пляжного отдыха до индивидуальных туров по Европе и экзотических поездок. Интеллектуальная система поиска позволяет фильтровать туры по:

  • бюджету и продолжительности;
  • рейтингу гостиницы и стоимости тура;
  • категории (количеству звезд) и типу питания; 
  • характеристикам отеля и специфическим предпочтениям туриста.

Это экономит время и дает возможность самостоятельно мониторить рынок, выбирая лучшие предложения от ведущих операторов в режиме реального времени.

Персонализация через мессенджеры

Отдельного внимания заслуживает модель коммуникации. Несмотря на высокую степень автоматизации, сервис сохраняет человеческий подход на всех этапах  от первой консультации до получения пакета документов. Общение полностью перенесено в цифровую среду: поддержка осуществляется через популярные мессенджеры, телефон или e-mail. Это обеспечивает экспертную помощь именно тогда, когда она нужна, что критически важно в условиях, где гибкость и оперативность имеют решающее значение.

"Современный турист хочет получать информацию здесь и сейчас. Онлайн-формат позволяет реагировать на запросы кратно быстрее, чем это делает классическое агентство в офлайн офисе",  отмечают эксперты отрасли.

Фото 2 — Турагентство "ТурПоиск": как работает современный онлайн-формат подбора туров

Прозрачность как фундамент доверия

Одной из ключевых задач проекта стало максимальное упрощение процесса бронирования. Прозрачные условия, прописанные в договоре, официальная оплата, отсутствие скрытых комиссий и оперативное подтверждение заявок позволяют сосредоточиться на приятном ожидании отдыха, не отвлекаясь на технические нюансы. Для украинского потребителя такая открытость становится решающим фактором при выборе сервиса.

С точки зрения рынка, бренд ТурПоиск занимает нишу современного цифрового посредника-турагента, который эффективно связывает клиента и туроператора. Подобные онлайн-экосистемы отражают глобальный тренд: потребитель все чаще делает выбор, ориентируясь на удобство интерфейса и скорость реакции менеджера. Для туристической отрасли Украины это пример того, как традиционная услуга трансформируется в технологичный и доступный сервис для каждого.